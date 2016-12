Cucchiaio all'Inter, Mancini applaudì Totti

11:18 - In 46 incontri contro i nerazzurri, Totti ha segnato 11 gol all'Inter. Undici perle, tra cui spicca anche il memorabile cucchiaio da fuori area che nell'ottobre del 2005 beffò Julio Cesar e fece scattare l'applauso di Roberto Mancini, allora seduto sulla panchina nerazzurra. Per il "Pupone" metà campo palla al piede e tocco morbido da 25 metri. Impossibile dimenticare quella rete per i tifosi giallorossi e non solo.