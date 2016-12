24 marzo 2016 Cruijff: e il calcio non fu più lo stesso Rivoluzionò il gioco, vinse (quasi) tutto incantando il mondo

C'è stato un momento in cui il calcio si è lasciato crescere i capelli. In linea coi tempi,come ora, come sempre stato. Zona 1968, giù di lì, questione di rivoluzioni, di tempi che cambiano, non solo di mera tricologia, di mera moda. All'inizio fu George Best, presto inciampatosi in dribbling troppo estremi. Subito dopo, Johan Cruijff. Tutto diverso, tutto nuovo, niente di assimilabile a qualcosa del prima e persino del durante.

Venuto da una nazione senza pedigree pallonaro, portabandiera di una squadra quasi ignota negli anni 60 del calcio latino, del Real e del Benfica, delle milanesi, nemmeno imparentata con lo United e l'aristocrazia britannica. L'Ajax, Cruijff, ma chi sono questi? E perché costui gioca con la maglia numero 14, ma che è, basket? La prima ventata di Cruijff e della rivoluzione arrivò in faccia al Milan, che stravinse una finale della Campioni senza tuttavia capire nulla, e conseguentemente intercettare, dell'esile e capelluto ragazzo che toccava alla Rivera correndo quattro volte tanto, che da finto attaccante si spostava in tutte le zone del campo non dando punti di riferimento, che creava gioco, rifiniva, concludeva. I milanisti, dal campo, urlavano a Nereo Rocco di cambiare la marcatura, il Parón non era un mostro di tattica, finì che si arrangiarono felicemente da soli.

Una lezione non imparata dai tanti, club e nazionali, che da lì in poi si trovarono in faccia Johan e l'Ajax. Non più oggetti misteriosi, ma modello, l'ironia sul nome da detersivo trasformatasi in ammirazione prima e in devozione, culto poi. Il calcio come mai visto prima, con tutti - diconsi tutti - i giocatori arruolati ad offendere. Difensori che attaccano (vedi alla voce Krol), centrocampisti che fanno 70 metri di campo e in mezzo al tourbillon lui, il "Papero d'oro", come lo chiamavano i gazzetta dell'epoca: molto meglio rendeva tuttavia quel "Profeta del gol" con cui, al cinema, il grande Sandro Ciotti raccontò all'apice, poco dopo il Mondiale 1974 e il grande sogno Orange svanito per un nulla (forse la più grande ingiustizia storica del calcio), la storia di Cruijff, meno forse l'uomo.

Un difficile, Johan, segnato da un'infanzia in cui la fame, forse, non si era fatta sentire, ma l'appetito sì. Da qui, l'attenzione massima al quattrino una volta sfondato, scelte professionali mai dettate dal cuore, sempre dalla testa, rapporti con compagni e ambiente spesso al confine della controversia. È stato così anche da allenatore,quando comunque è stato tra i pochissimi a giungere a traguardi importanti dopo essere stato un numero uno assoluto in mutande e tacchetti, uno da tre Coppe Campioni consecutive, e tre Palloni d'Oro. L'ha fatto a Barcellona, nell'unico posto suo per definizione insieme ad Amsterdam. Già da giocatore si era un po' ritrovato simile ai catalani, così poco estroversi, ribelli dentro, desiderosi di una loro filosofia di calcio e di vita.