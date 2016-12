Cristiano Ronaldo, vero galactico: una galassia in suo onore

13:17 - In campo una delle stelle più grandi del calcio mondiale, in cielo addirittura un sistema solare: Cristiano Ronaldo ora ha anche la sua galassia personale, manco a dirlo la più brillante mai esistita (tre volte più luminosa di Himiko, che deteneva il record). Un gruppo di astronomi dell'università di Lisbona, coordinati dallo scienziato David Sobral, ha deciso infatti di battezzare col nome 'CR7' una nuova galassia scoperta di recente. In realtà la sigla sta per 'Cosmos Redshift 7' (che è il metodo usato dagli astronomi per datare gli oggetti distanti), "ma non posso assolutamente negare di essermi ispirato a Cristiano Ronaldo" ha ammesso Sobral.

La scoperta scientifica, peraltro, è di assoluto rilievo: secondo gli astronomi la galassia avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel processo del Big Bang in quanto "da essa si sarebbero sprigionati gli elementi necessari per la creazione dei pianeti e della vita”, come si legge nello studio pubblicato sull’Astrophysical Journal. La galassia CR7 dista circa 13mila milioni di anni luce dalla Terra, per fortuna per vedere giocare Cristiano Ronaldo bisogna fare meno strada.