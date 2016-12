Cristiano Ronaldo, numeri da capogiro: tutti i record del Pallone d'Oro

10:57 - Cristiano Ronaldo eguaglia Cruijff, Platini e Van Basten, vince il suo terzo Pallone d'Oro ed entra nell'Olimpo del calcio con l'obiettivo di raggiungere Messi a quota 4, come ampiamente chiarito durante la cerimonia di Zurigo tra i ringraziamenti e l'urlo liberatorio che hanno aperto e chiuso il suo discorso. Non ci sono più parole per descrivere CR7, gli aggettivi sono finiti e anche i superlativi assoluti risulterebbero limitanti. E allora facciamo parlare solo i numeri e vediamo tutti i record raggiunti dal portoghese alla soglia dei 30 anni.

I traguardi del 2014

- Gol in una singola edizione della Champions League (17 nel 2013/14)

- Triplette nella storia della Liga (23, superati Di Stefano e Zarra)

- Il più veloce a raggiungere i 200 gol nella liga: gli sono bastati 178 match

- Miglior goleador nella storia della Nazionale portoghese: 52 gol

- Primo giocatore ad aver segnato 10 o più gol in tre edizioni consecutive della Champions League (11/12, 12/13 e 13/14)

- Primo giocatore ad aver segnato 20 gol nelle prime 12 giornate della Liga (2014/15): nella stagione in corso 26 gol e 9 assist in 16 gare

- Sempre in gol in tutte le partite casalinghe di campionato giocate nell’anno solare 2014 (23 gol)

- Primo calciatore portoghese ad aver trovato il gol in tre differenti edizioni della Coppa del Mondo

Una carriera da record

- Unico calciatore, insieme a Ronaldo, ad aver vinto nello stesso anno solare il Pallone d'oro, il FIFA World Player, la Scarpa d'oro e il UEFA Club Footballer of the Year

- Unico calciatore, insieme a Messi, ad aver vinto la scarpa d'oro per tre volte, ma l'unico ad averla vinta in due campionati diversi (Liga e Premier)

- Unico calciatore ad essere andato a segno, almeno una volta, per 3 Europei e 3 Mondiali consecutivi (Euro 2004, Mondiali 2006, Euro 2008, Mondiali 2010, Euro 2012, Mondiali 2014)

- Calciatore ad aver segnato più gol (23) agli Europei, incluse le qualificazioni

- Unico calciatore ad aver realizzato più di 50 gol stagionali in quattro stagioni consecutive

- Unico calciatore, insieme a Ibrahimovic, ad aver segnato almeno un gol per ogni minuto di un incontro

- Calciatore ad essere andato a segno per più incontri consecutivi (8) di Champions League

- Calciatore, insieme a Luiz Adriano, ad aver realizzato il maggior numero di reti (9) nella fase a gironi di una singola edizione della Champions League (2013-2014)

- Calciatore con più doppiette (5) in una singola edizione di Champions League

- Calciatore ad aver segnato più gol in trasferta (37) e più gol nella fase ad eliminazione diretta (34) in Champions League

- Unico calciatore, insieme a Velibor Vasovic, ad aver segnato in due finali di Champions League con due squadre diverse

- Unico calciatore, insieme a Lionel Messi, ad essere andato a segno almeno una volta contro tutte le 19 avversarie della Liga in un'unica stagione (2011-2012)

- Unico calciatore ad aver realizzato almeno 25 gol per 6 stagioni consecutive del campionato spagnolo

- Unico calciatore ad essere andato a segno per 6 Clásicos consecutivi

- Unico calciatore, insieme ad Alan Shearer e Luis Suárez, a realizzare 31 reti nella Premier League in unica stagione (2007-2008)

- Calciatore ad aver realizzato il maggior numero di gol (52), doppiette (8) e triplette (2) con la nazionale portoghese

- Calciatore più giovane ad aver raggiunto le 100 presenze in nazionale (27 anni e 8 mesi)



Trofei

CLUB, Competizioni nazionali

1 Supercoppa di Portogallo: Sporting Lisbona: 2002

1 Coppa d'Inghilterra: Manchester United: 2003-2004

2 Coppe di Lega inglese: Manchester United: 2005-2006, 2008-2009

3 Premier league: Manchester United: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009

2 Community Shield: Manchester United: 2007, 2008

2 Coppe di Spagna: Real Madrid: 2010-2011, 2013-2014

1 Liga: Real Madrid: 2011-2012

1 Supercoppa di Spagna: Real Madrid: 2012



Competizioni internazionali

2 Champions League: Manchester United: 2007-2008, Real Madrid: 2013-2014

2 Coppe del mondo per club: Manchester United: 2008, Real Madrid: 2014

1 Supercoppa UEFA: 1 Real Madrid: 2014



INDIVIDUALI

3 Palloni d'Oro: 2008, 2013, 2014

1 FIFA World Player: 2008

3 Scarpe d'Oro: 2008, 2011, 2014

1 FIFA Puskas Award: 2009 (Porto - Manchester United 0-1)

3 volte capocannoniere della Champions League: 2008, 2013, 2014

2 volte Pichichi della Liga: 2011, 2014

1 volta capocannoniere in Premier: 2008



Serve aggiungere altro?