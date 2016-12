Cricket, un altro morto: un arbitro

21:39 - Un altro morto nel cricket, e sempre per lo stesso motivo: colpito da una pallina scagliata nel corso di un match e che "viaggiava" a una velocità di oltre 100 km/h. E' successo in Israele. La vittima si chiamava Hillel Oscar, aveva 55 anni, stava arbitrando il match ma in passato era stato anche un buon giocatore, arrivando a vestire la maglia della nazionale del suo paese.

La Bbc spiega che l'uomo non aveva un elmetto protettivo e che è stato colpito da una palla nel corso di un match valido per il campionato israeliano. Non è ancora chiaro se sia morto dopo essere stato centrato in pieno volto, o per infarto dopo aver subito il colpo. In ogni caso, è stato trasportato in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.



La sua morte arriva appena due giorni dopo quella dell'australiano Phillip Hughes, colpito da una pallina, fatale nonostante il giocatore indossasse l'elmetto, durante una partita a Sydney.