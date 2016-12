Corsa dei Santi a Roma, partecipa anche Carl Lewis

Carl Lewis star dell'ottava edizione della 'Corsa dei Santi', la gara podistica di 10 chilometri promossa dalla Fondazione Don Bosco e patrocinata dalla Regione Lazio che ha lo scopo di raccogliere fondi per i bambini rimasti orfani a causa del virus Ebola in Liberia. "Il figlio del vento" ha aperto la corsa, partita in mattinata da piazza Pio XII a Roma, correndo i 100 metri in via Conciliazione.