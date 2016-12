23 gennaio 2015 Coppa Italia: Napoli ai quarti, ma l'Udinese si arrende solo ai rigori Al San Paolo finisce 7-6 (2-2 dopo i supplementari). Allan sbaglia, Higuain realizza il gol qualificazione. Udinese in 10 dal 68' Tweet google 0 Invia ad un amico

10:34 - Il Napoli è l'ultima squadra a conquistare il pass per i quarti di Coppa Italia. Al San Paolo gli azzurri battono l'Udinese 7-6 dopo i calci di rigore. Mertens sbaglia un penalty dopo 4', i friulani passano con Thereau al 58'. Pari napoletano con Jorginho (rigore dubbio al 63'). L'Udinese rimane in 10, ma resiste. Ai supplementari Hamsik sembra chiudere la gara (99'), ma Kone non ci sta (104'). Alla lotteria dei rigori Allan sbaglia, Higuain no.

LA PARTITA

Il Napoli si guadagna l'Inter, ma che fatica contro una bella Udinese che ha ceduto solo alla lotteria dei calci di rigore. A dire la verità, se c'era una squadra che nell'arco dei 120 meritava di passare il turno era proprio la squadra di Stramaccioni, mai doma e che ha messo in serio imbarazzo i partenopei anche in inferiorità numerica. Friulani che possono recriminare (a ragione) per il secondo rigore concesso da Orsato, quello realizzato da Jorginho che rimette in carreggiata i padroni di casa.

La gara sembra mettersi subito in discesa per gli uomini di Benitez, che dopo una manciata di minuti possono passare: Gabriel Silva strattona Zapata. Dal dischetto Mertens colpisce la traversa. I bianconeri, con Di Natale in panchina, dimostrano subito di non essere venuti qua in gita: Allan per Thereau che mette in mezzo ma Jaadi non ci arriva. E' il Napoli a fare la gara: al 10' l'unico sussulto di Gabbiadini, con Scuffet che alza sopra la traversa. I centrali sono un po' pasticcioni (Britos in particolare) e Andujar deve sempre stare sul chi va là. L'occasione più nitida (rigore a parte) è per Gargano: palla deviata da Hellberg e palo pieno.

Nella ripresa la gara si vivacizza, l'Udinese risponde colpo su colpo ed è micidiale in contropiede. Come al 58', quando Jaadi serve Thereau che fulmina Andujar. La gioia dura solo 5' ed è rovinata da Orsato, che punisce con il rigore una morsa Hertaux-Pasquale suZapata. Jorginho non sbaglia. Al 68' Widmer fa la frittata: già ammonito stende Mertens: rosso inevitabile. Strada in discesa per gli azzurri? Macché. L'Udinese resiste senza troppi affanni e si gudagna i supplementari. Qui salgono in cattedra Hamsik e Kone (il greco al San Paolo si esalta sempre).: i loro gol valgono da solo il prezzo del biglietto. E' Andujar il portiere più impegnato nell'extratime (parate provvidenziali su Aguirre, Kone e Fernandes).

Alla lotteria dei rigori segnano tutti fino all'ultimo tiro: Allan, uno dei migliori in campo, si fa ipnotizzare da Andujar, mentre Higuain non sbaglia. Il Napoli fa festa ai rigori come a Dubai, anche se dal punto di vista del gioco Benitez ha davvero poco di cui essere contento. L'udinese ha cullato il grande sogno e meritava sicuramente qualcosa di più.

LE PAGELLE

Jaadi 7 - Il 18enne marocchino prelevato dall'Anderlecht è all'esordio assoluto in prima squadra. Grande prova la sua, impreziosita dall'assist a Thereau.



Widmer 5 - Nel primo tempo è uno dei più propositivi, ma rovina tutto con l'espulsione che lascia i suoi in 10 a metà ripresa.

Kone 7 - Quando vede il San Paolo si esalta. Dopo le due perle con la maglia del Bologna, il greco si ripete.

Gabbiadini 5 - Benitez lo lancia titolare per la prima volta, ma l'ex sampdoriano delude. Un colpo di testa al 10' e stop.

Andujar 7,5 - Spettatore non pagante fino al 55', sale in cattedra nei supplementari salvando su Kone, Aguirre e Fernandes. Ai rigori dice no ad Allan.



Britos 5 - Benitez lo ripropone centrale e rischia di pentirsene seriamente. Tante (troppe) sbavature dietro.

IL TABELLINO



NAPOLI-UDINESE 7-6 dcr (2-2)

Napoli (4-2-3-1): Andujar 7,5; Mesto 5,5, Henrique 5,5, Britos 5, Strinic 6,5; Gargano 6,5 (27' st De Guzman 6,5), Jorginho 6,5; Gabbiadini 5 (39' st Callejon 5,5), Hamsik 6, Mertens 5,5; Zapata 6,5 (6' 2°ts Higuain 6,5). A disp.: Rafael, Colombo, Maggio, Koulibaly, Radosevic, Lopez. All.: Benitez

Udinese (4-4-1-1): Scuffet 6; Widmer 5, Heurtaux 6, Danilo 6, Pasquale 5,5; Jaadi 7 (28' st Kone 7), Allan 7, Hallberg 5,5 (31' st Guilherme 6), Gabriel Silva 5,5; Bruno Fernandes 6,5; Thereau 6,5 (28' st Aguirre 6,5). A disp.: Karnezis, Bochniewicz, Piris, Faraoni, Jadson, Pontisso, Jankto, Vutov, Di Natale. All.: Stramaccioni

Arbitro: Orsato

Marcatori: 13' st Thereau (N), 19' st rig. Jorginho (N), 9' 1°ts Hamsik (N), 14' 1°ts Kone (U)

Rigori: Bruno Fernandes (gol), De Guzman (gol), Guilherme (gol), Jorginho (gol), Kone (gol), Mesto (gol), Danilo (gol), Hamsik (gol), Allan (parato), Higuain (gol)

Ammoniti: Gabriel Silva, Hallberg, Thereau, Widmer, Heurtaux (U), Jorginho, Mesto, Strinic (N)

Espulsi: 23' st Widmer (U)

Note: al 4' Mertens calcia contro la traversa un rigore