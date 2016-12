Coppa Italia, esplode la festa dell'Alessandria

19 gennaio 2016 Coppa Italia, esplode la festa dellʼAlessandria I Grigi al Mocca festeggiano con i tifosi la conquista della semifinale contro il Milan

Una favola che al nostro calcio mancava da troppo tempo, dall'ultima volta che una squadra di Lega Pro era arrivata in semifinale di Coppa Italia 32 anni fa. Una favola che sa tanto di calcio inglese, ma che fonda le sue radici in un comune del Piemonte con meno di 100mila abitanti e ha il suo artefice principale in Mister Angelo Gregucci, tarantino doc. Alto Vicentino, Pro Vercelli, Juve Stabia, Palermo, Genoa e poi anche lo Spezia: ancora una volta l'Alessandria ha mandato a casa la squadra favorita e ora i Grigi possono vivere il sogno: giocare a San Siro contro il Milan per la finale.

Contro i rossoneri sarà una sfida dal sapore vintage, che riporta indietro fino ai tempi di Gianni Rivera, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dei Grigi e poi esploso all'ombra del Duomo. Oggi l'eroe della città però è Riccardo Bocalon, veneziano di nascita, cresciuto nella Primavera dell'Inter insieme a Mattia Destro e Balotelli: con i suoi gol ha portato la squadra fino alla Scala del calcio, ad un obiettivo che a una squadra di terza divisione mancava dal 1983/84, quando il Bari approdò in semifinale.

Gregucci: "Dedicato a Morosini" Felicissimo, raggiante, quasi commosso al termine della gara il tecnico Angelo Gregucci, che ai microfoni di 'Rai Sport' fa una dedica speciale: “E' una delle serate più belle ed emozionanti della mia carriera sportiva, la dedica per questa vittoria va ad un ragazzo che ho allenato e che non c'è più che si chiama Piermario Morosini, è tutta sua". Le strade dell'ex tecnico dell'Atalanta e di Morosini si sono incrociate a Vicenza, dal 2007 al 2009, poi quel fatale pomeriggio di Pescara: "In un mondo del calcio in cui tutto passa e i veri valori vengono spesso persi di vista, Mario ha lasciato dentro di me qualcosa di speciale, che custodirò sempre".

Raggiante anche il presidente Di Masi: "I miei ragazzi hanno scritto una pagina di storia, sono assolutamente fiero di loro. Credo che giocheremo la gara di andata in casa a Torino, per permettere agli alessandrini ed ai milanisti di poter godere di un bello spettacolo".