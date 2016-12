Coppa Davis, Italia batte la Russia

L'Italia ha battuto la Russia a Irkutsk nella sfida per la permanenza nel Gruppo mondiale della Coppa Davis 2016. Il punto del 3-1 decisivo è stato conquistato da Fabio Fognini, che ha sconfitto per 7-6 (4) 6-3 7-6 (5), in due ore e 32 munuti, Teymuraz Gabashvili.