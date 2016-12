City: Aguero salta la sfida di Champions contro la Juventus

Aguero sarà il grande assente nella partita di domani sera contro la Juventus . L'attaccante argentino oggi non si è allenato (così come Fernandinho e Nasri) e non sarà in campo, ma il Manchester City può sorridere per i recuperi di Silva e Sterling. Nel frattempo, Pellegrini stuzzica Pogba: "Non è giusto paragonare un giovane come lui a Yaya Tourè che ha fatto una carriera brillantissima. Pogba ancora deve fare ciò che ha fatto Tourè nella sua carriera".

Pellegrini non si fidaIl difficile avvio in campionato della Juve non convince Pellegrini, che teme i bianconeri: "Questa è una competizione diversa e saranno motivati - dice il tecnico del City alla vigilia -. Affronteremo una squadra molto forte, che ha raggiunto la finale l'anno scorso e ha vinto quattro scudetti di fila". Su Aguero: "Non sarà disponibile, ma abbiamo Bony e Sterling che possono giocare come attaccanti". Il tecnico del club inglese non si sbilancia troppo per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo martedì sera: "Fernandinho e Nasri non sono recuperati al 100%, ma spero che ce la faranno per domani. De Bruyne? Vedremo se sarà in campo dall'inizio, sabato ha giocato molto bene". Sul girone: "Spero che ci qualificheremo e poi spero che avremo più fortuna per non affrontare le squadre più forti agli ottavi".