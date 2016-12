Cissè alla fidanzata: "Vado dai parenti". Ma poi sposa un'altra...

Ciao cara, vado in Senegal a trovare amici e parenti". Papiss Cissé, attaccante del Newcastle, ha salutato così la fidanzata Rachelle Graham, modella 24enne ex miss Newcastle, ed è partito. Peccato che la destinazione di Papiss, 21 presenze e 11 reti quest'anno in Premier, fosse in realtà Parigi, dove l'attaccante senegalese si è recato per sposarsi con un'altra. La fortunata è Diallo Awa, 29 anni, stella della nazionale di pallavolo del Senegal ed ex della squadra parigina dello Stade Francaise.