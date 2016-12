Cio, via libera a Olimpiadi "flessibili": così Roma può candidarsi per il 2024 

16:08 - Via libera del Cio alle Olimpiadi organizzate in sedi diverse rispetto a quella ufficiale: tradotto, la città ospitante potrà cedere alcune prove ad altre città, eccezionalmente anche di un altro Paese. Il tutto con l'obiettivo di ridurre i costi. L'ufficialità è arrivata in occasione dell'Assemblea straordinaria del Comitato olimpico internazionale a Montecarlo chiamata a votare l'agenda olimpica 2020. Decisione che favorisce la candidatura di Roma per il 2024.

"Si apre una nuova era. Di fatto c'è una elasticità nella candidatura che fino a un anno e mezzo fa era impensabile". Questo il pensiero del presidente del Coni Giovanni Malagò. "Bach (presidente del Cio, ndr) ha tenuto fede al suo programma, anzi ha giocato d'anticipo e ora si apre una nuova era per il movimento olimpico. Il via libera del Cio alle candidature 'flessibili', assume dunque una valenza importante anche in proiezione della candidatura di Roma ai giochi estivi 2024.



"L'allargamento del territorio - ha continuato Malagò - assume dei confini che nessuno sa ancora definire. Di fatto non viene impedito nulla ma nemmeno viene autorizzato tutto. E questo può far si che il numero delle città candidate aumenti". L'ufficializzazione della candidatura romana arriverà il prossimo 15 dicembre in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro presieduta dal premier Matteo Renzi.