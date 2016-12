17 giugno 2015 Cile, incidente stradale per Vidal Calciatore fermato, guidava ubriaco La sua Ferrari 458 si è scontrata con altre due vetture. Il giocatore è rimasto lievemente ferito nello scontro ed è stato portato in ospedale per accertamenti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:02 - Incidente in auto a Santiago del Cile per Arturo Vidal. La sua Ferrari 458 si è scontrata con altre due vetture. Secondo i media locali la polizia cilena ha fermato il centrocampista della Juventus perché avrebbe guidato sotto l'effetto di alcol. Il giocatore è rimasto lievemente ferito nello scontro ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Con lui al momento dell'incidente c'era la moglie.

Vidal stava tornando dal Monticello Grand Casino, un resort di intrattenimento per famiglie, al complesso sportivo Juan Pinto Duran di Santiago, dove si allena la nazionale cilena che sta giocando in qualità di Paese ospitante la Coppa America.



Dopo aver sfruttato il pomeriggio libero, all'1 di notte il calciatore non aveva ancora fatto rientro nel ritiro dei convocati del ct Jorge Sampaoli. L'allerta per lo scontro è stata data dalla radio di emergenza polizia locale, secondo quanto riferito dal Canale 13 della televisione cilena.



Fonti dell'ospedale hanno confermato che il centrocampista bianconero è stato curato per ferite lievi nel pronto soccorso della struttura. Le immagini della televisione hanno poi mostrato il giocatore mentre lasciava l'ospedale seduto sul sedile posteriore di un'automobile della polizia, ma non sono stati diffusi altri dettagli sull'accaduto.

