Cile, il Mainz scarica Jara: "Sceneggiata intollerabile"

Non è piaciuta a nessuno la clamorosa sceneggiata (preceduta da una provocatoria ditata) di cui si è reso protagonista Gonzalo Jara nel bollente quarto di finale della Coppa America contro l'Uruguay; una messa in scena ridicola che ha provocato l'espulsione di Cavani. Non è piaciuta a nessuno e tantomeno al club di appartenenza del difensore cileno, il Mainz, che lo ha scaricato per bocca del ds Christian Heider: “Jara sa che se arriva un'offerta può andare – ha detto Heidel alla Bild -. È una cosa che non tolleriamo. Più che il colpo, è quello che è successo dopo che mi fa arrabbiare".