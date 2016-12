Ciclismo: Valverde strepitoso, sua la Liegi

Dopo il trionfo di mercoledì alla Freccia Vallone , Alejandro Valverde conferma il suo strepitoso momento di forma e si aggiudica anche la 101esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi . Azione perfetta dello spagnolo che nel finale ricuce lo strappo di Dani Moreno e chiude in volata davanti al francese Julian Alaphilippe ed al connazionale Joaquim Rodriguez. Terzo successo per lui nella corsa più antica del mondo.

La Doyenne è di Valverde. Il 35enne spagnolo doma tutti gli avversari e trionfa per la terza volta dopo i successi del 2006 e del 2008, provando il difficile avvicinamento a sua maestà Eddy Merckx (5 le vittorie del 'Cannibale'). Gara condotta con lucidità e maestria dall'Embatido, che nel finale subisce l'attacco congiunto targato Katusha ma riesce a far valere esperienza di gara e condizione fisica. Ad un chilometro e mezzo dalla fine, infatti, Dani Moreno prova a staccare tutti e a favorire lo strappo del capitano Purito Rodriguez, che si allaccia al compagno ma deve fare i conti con Valverde.



Il fenomeno della Movistar costringe gli avversari all'arrivo in volata e batte tutti: per Rodriguez, bruciato anche dal giovane Alaphilippe, c'è soltanto il podio. Il primo degli italiani è Domenico Pozzovivo, ottavo e bravo a rimanere col gruppo di testa fino in fondo. Impresa non riuscita a Vincenzo Nibali, che prova l'attacco sul Saint Nicolas ma cede troppo presto. Dopo il secondo posto alle spalle di Simon Gerrans nella scorsa edizione e a sette anni dall'ultimo trionfo, Valverde torna dunque a vincere la Liegi-Bastogne-Liegi.