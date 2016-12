Ciclismo, Pozzovivo sta meglio: "Che dolore lasciare il Giro"

Ieri la terribile caduta: alle 16.20 Domenico scivola affrontando la discesa di Fontana Barba Gelata, a una quarantina di km dall'arrivo di Sestri Levante. Perde subito conoscenza, le immagini rimandano inevitabilmente a quelle di Wouter Weylandt, il belga morto al Giro 2011 (anche lì era la terza tappa). Anche la rianimatrice, la dottoressa Elena Della Valle, è la stessa di quattro anni fa.

Poi fortunatamente, Pozzovivo riprende conoscenza e viene trasportato in ospedale dove è sotto osservazione per un trauma cranico-facciale. La paura rientra, la notte passa senza complicazioni (anche se quasi insonne), e stamattina arrivano le dichiarazioni dello staff medico: "La notte è andata benissimo: un componente del nostro staff è stato da lui stamattina in ospedale e mi ha riferito che stava facendo colazione. Fra oggi e domani verrà dimesso".

Il rammarico più grande è proprio quello di Domenico, che commenta l'incidente dal letto dell'ospedale San Martino di Genova: "Peccato per il Giro, l'inizio di stagione era stato ottimo. Ero nella condizione migliore della mia vita. Penso di tornare al Giro di Svizzera e di essere competitivo". Il pensiero poi va alla fidanzata Valentina: "Quando ha visto la caduta è andata in balcone a piangere. Mi dispiace di avere procurato la sua disperazione". Valentina lo raggiungerà oggi, ma la data importante sul calendario per lei è un'altra, e non è una gara ciclistica: l'8 agosto Domenico la porterà all'altare.