Ciclismo: Nibali vince la Bernocchi. E il Mondiale

Vincenzo Nibali ha vinto la Coppa Bernocchi, partenza e arrivo a Legnano per 192 km. Ha preceduto Finetto e Trentin, conquistando così il suo secondo successo di stagione, dopo aver vinto una tappa al Tour de France. E dopo l'arrivo, il ct i Cassani ha reso nota la lista degli undici convocati per i Mondiali di Richmond (Virginia, Usa), in programma domenica 27 settembre.

Questi gli 11 in lista: Nibali, Bennati, Colbrelli, Felline, Nizzolo, Oss, Pucci, Quinziato, Trentin, Ulissi, Viviani. Nove saranno in gara, due le riserve. Cassani ha etto: "Nibali mi ha convinto, sarà il nostro jolly. E' cattivo e determinato. Non potevo lasciarlo a casa".