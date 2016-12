Ciclismo, Mondiale Under 23: vince Ledanois, Consonni d'argento

Kevin Ledanois è il nuovo campione del mondo di ciclismo under 23: nella prova iridata a Richmond (Usa) il francese ha preceduto sul traguardo Simone Consonni, autore di una grande quanto disperata rimonta. Terzo il francese Turgis. Per gli italiani gara segnata dalla sfortuna: Gianni Moscon (poi quarto) si è trovato coinvolto in una caduta prima di avere problemi al cambio nel momento dell'attacco decisivo.