Una doppia maxi caduta in discesa si è verificata all'inizio della terza tappa della Fleche du Sud , tradizionale prova che si disputa in Lussemburgo. Secondo le autorità locali, sarebbero una quarantina i ciclisti coinvolti, di cui 14 feriti. L'organizzazione della corsa ha confermato che un corridore è in coma, mentre un altro ha riportato una seria lesione a un occhio. La tappa è stata cancellata.

Attorno al km 10, in un tratto di discesa, una quarantina di atleti sono caduti ad oltre 70 km/h. Quattordici corridori sono stati feriti, mentre in sei sono in gravi condizioni. Tutti sono stati trasportati in ambulanza o in elicottero presso gli ospedali della zona. Ancora ignoto il nome del ciclista finita in coma.