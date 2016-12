Ciclismo, frana su Aurelia: Milano-Sanremo deviata in autostrada

Tragedia sfiorata alla Milano-Sanremo. Una frana di grandi dimensioni si è abbattuta sull'Aurelia in località Pizzo di Arenzano, dove intorno alle 14 sarebbero dovuti transitare i corridori. Lo smottamento ha travolto alcune auto in sosta sulla carreggiata, ferendo alcune persone. Sul posto sono intervenuti igili del fuoco e polizia municipale. L'organizzazione della corsa ha deciso di far deviare la gara sull'A10 (da Genova Voltri ad Arenzano)