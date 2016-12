Ciclismo: brutta caduta, Malori in coma farmacologico

Spaventoso incidente durante la quinta tappa del Tour de San Luis in Argentina, a 30 Km dal traguardo, ad avere la peggio è Adriano Malori, il ciclista della Movistar prende in pieno una buca e sbatte la testa sull'asfalto perdendo conoscenza. Immediati i soccorsi, Malori viene subito trasportato in ospedale (dove arriva cosciente) e messo in coma farmacologico, il parmigiano riporta anche una frattura alla clavicola destra.