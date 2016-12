Ciclismo, Basso sarà operato domani al San Raffaele

E' previsto per la giornata di domani, mercoledì, l'intervento a cui dovrà sottoporsi Ivan Basso . Dopo il consulto al San Raffaele di Milano, il ciclista verrà operato dopo che gli è stato diagnosticato un tumore al testicolo sinistro durante il Tour de France in corso. L'intervento sarà eseguito dal professor Francesco Montorsi, direttore di Urologia dello stesso ospedale milanese, e dalla sua equipe.

Gli esperti hanno poi precisato che non c'è correlazione tra il problema ai testicoli e l'attività sportiva praticata da Basso. "Dopo l'operazione capiremo meglio di cosa si tratta. Ora c'è grande ottimismo, mi sento molto sereno - ha commentato Basso alla Rai - . Lo spavento è stato forte, ma io cerco sempre di reagire anche nelle situazioni molto complicate e questa lo è. Però so di essere seguito da persone fantastiche. La bici mi è stata sempre fedele, anche questa volta la posizione dove ho il problema era difficile da scoprire in un altro modo. Questa banale caduta è stata importante perché mi ha costretto ad esami approfonditi ed a scoprire qualcosa che non deve esserci".