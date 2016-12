Ciclismo, altro lutto: morto il 22enne Daan Myngheer

Seconda tragica morte in pochi giorni nel ciclismo belga. Non ce l'ha fatta a vincere la sua gara contro un infarto che l'aveva colpito pochi giorni fa, il 22enne Daan Myngheer, corridore della Roubaix Lille Metropole, che si era sentito male durante la prima tappa del Criterium International che si è disputato sabato a Ajaccio, in Corsica. Il giovane corridore, rimasto in coma farmacologico per molte ore, non è riuscito a riprendersi.