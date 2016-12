2 febbraio 2015 Chiuso il mercato di gennaio, il pagellone delle squadre di A La regina è l'Inter, mezzo punto in meno per la Sampdoria di Ferrero, bene Fiorentina e Napoli, insufficiente il mercato della Juve di MARCO MUGNAIOLI Tweet google 0 Invia ad un amico

10:44 - ATALANTA 6,5 - Il vero colpo del mercato dei nerazzurri è l'arrivo di Pinilla, che promette di risolvere i problemi offensivi della squadra, ma è stato molto importante anche aver trattenuto Baselli, fondamentale per il gioco di Colantuono. Dalla Roma è arrivato Emanuelson, la sua velocità potrebbe essere utile.



CAGLIARI 6 - Risolto con l'ex Udinese Brkic l'annoso problema portiere, il club sardo si è concentrato principalmente sull'attacco: all'offerta di 15 milioni per Ibarbo non si poteva dire di no, resta da capire se i sostituti, Duje Cop e M'Poku, saranno in grado di non far rimpiangere la saetta colombiana.



CESENA s.v. - La squadra è cambiata pochissimo: la caccia al sostituto di Hugo Almeida (rescissione) non è andata a buon fine (rifiuto last minute di El Hamdoui della Fiorentina) e non c'è stato nessun acquisto neanche negli altri reparti. In uscita poche operazioni verso la B che non stravolgeranno il rendimento della squadra.



CHIEVO 6 - La squadra di Maran perde un bomber come Maxi Lopez che non sembrava essersi ambientato benissimo a Verona e scommette sulla velocità e la tecnica di Fetfatzidis. Interessante, soprattutto in prospettiva, l'acquisto del giovane Mattiello: il centrocampista classe '95 arriva dalla Juventus



EMPOLI 6,5 - Mercato positivo quello della squadra di Sarri, che ha riportato a casa il figliol prodigo Saponara dal Milan (subito in gol al debutto) e non ha ceduto alle avances dei grandi club per i suoi gioielli, Rugani in testa. A centrocampo è arrivato anche Brillante dalla Fiorentina, in viola è rimasto un'incognita, forse a Empoli dimostrerà il suo valore.



FIORENTINA 7 - Ovviamente la Viola perde moltissimo sul piano tecnico con la partenza di Cuadrado, ma l'offerta era di quelle che non si possono rifiutare e i 35 milioni del colombiano saranno utilissimi quest'estate. Gilardino e Diamanti sono un usato sicuro e di qualità e Montella saprà sopperire col gioco e le idee alla mancanza del colombiano. Interessante l'arrivo di Salah dal Chelsea, per lui Mourinho un anno fa ha speso 15 milioni.



GENOA 5,5 - Come ogni anno a gennaio Preziosi praticamente smonta la squadra che ha giocato il girone d'andata e ne costruisce un'altra per il ritorno. Via Matri, Pinilla e Fetfatzidis, 10 gol in tre in rossoblu, sono arrivati Borriello, Pavoletti e Niang, che potrebbero farli rimpiangere; in più Gasperini ha perso due pedine fondamentali per il suo gioco come Antonelli e Sturaro.



INTER 8 - La regina del mercato, soprattutto grazie a Mancini. Il tecnico jesino ha tentato di rivoluzionare una squadra non costruita per il suo gioco facendosi comprare giocatori di qualità e di esperienza internazionale come Podolski (campione del mondo con la Germania) e Shaqiri (23 anni) e un centrocampista dal sicuro avvenire quale è Brozovic. L'ultimo colpo, dettato dall'emergenza in difesa, è stato il ritorno a casa di Santon.



JUVENTUS 5,5 - Svaniti i sogni Sneijder e Jovetic e falliti i tentativi di portare Zaza e Rugani a Vinovo già a gennaio, i bianconeri si sono mossi pochissimo nella sessione invernale. Conseguenza dell'addio di Giovinco direzione Toronto è stato il ritorno di Matri (ancora infortunato), mentre a centrocampo è arrivato Sturaro, che difficilmente troverà molto spazio.



LAZIO 5,5 - L'arrivo del possente centrale Mauricio dallo Sporting Lisbona è utile a mettere una pezza in una difesa martoriata dagli infortuni, ma sostituire l'infortunato Djordjevic (7 gol in questo campionato) con il giovane Perea che faticava a trovare spazio anche a Perugia appare un po' pochino. L'unica uscita è Gonzalez, finito al Torino.



MILAN 6,5 - Sei nomi nuovi sono tanti per la sessione invernale e testimoniano le difficoltà che sta vivendo la squadra. Gli arrivi di Cerci e Destro, pubblicamente caldeggiati da Inzaghi, porteranno il tecnico rossonero a cambiare modulo e stile di gioco, mentre Bocchetti e Paletta dovranno ambientarsi da subito vista l'emergenza in difesa. Antonelli è, anche in prospettiva, una buona soluzione per la sinistra, mentre l'affare Suso non convince del tutto.



NAPOLI 7 - L'infortunato Insigne è stato sostituito come meglio non si poteva con l'acquisto più caro della storia del Napoli nella sessione di gennaio (Gabbiadini, 13 milioni) e anche l'arrivo di Strinic, subito positivo nelle prime uscite, sembra una mossa azzeccata: Benitez ha finalmente trovato il degno sostituto di Zuniga?



PALERMO 6,5 - Nessuna operazione veramente degna di nota per il club rosanero in questo mercato di gennaio (Jajalo e Ortiz in entrata, Bamba, N'Goyi e Pisano in uscita), il 6,5 è figlio del rinnovo di Vazquez (fino al 2019) e di quello imminente di Dybala (Zamparini ha annunciato che si farà in settimana), giocatori che in estate faranno ricco il Palermo.



PARMA 5 - La situazione del club di certo non ha aiutato gli operatori di mercato dei gialloblu. Dopo i colpi Varela, Nocerino e Rodriguez che sembravano testimoniare la volontà di investire della nuova società, ci sono state prima la rottura con Cassano e Felipe e poi le partenze di Paletta e De Ceglie. Per sperare nella salvezza la squadra andava rinforzata



ROMA 6,5 - Rivoluzione in attacco per la squadra di Rudi Garcia, che saluta Destro e Borriello e abbraccia Doumbia (95 presenze e 61 gol in 5 anni con lo Spartak Mosca) e Ibarbo, che ha recuperato dal fastidio al polpaccio e sarà molto utile per sostituire l'infortunato Iturbe. In difesa il colpo dell'ultima ora è stato Spolli dal Catania.



SAMPDORIA 7,5 - Grande entusiasmo a Genova per un mercato faraonico: il presidente Ferrero ha speso più di 30 milioni e ha rivoluzionato l'attacco scommettendo sul talento di Muriel, riportando in Serie A una stella del calibro di Eto'o e assicurandosi un giovane italiano di grande prospettiva come Bonazzoli. Dall'Inter in arrivo anche Duncan, mentre è interessante l'operazione Correa, che in Argentina definiscono l'erede di Veron.



SASSUOLO s.v. - Una sola operazione in entrata per la squadra di Di Francesco (Lazarevic dal Chievo), che dispone già di una rosa molto ampia. L'affare più importante è stato concretizzato trattenendo Zaza almeno fino a fine stagione, in uscita gli addii di Manfredini, Ariaudo e Pavoletti non faranno disperare i tifosi.



TORINO 6,5 - Dalle prime apparizioni sembra azzeccatissimo l'acquisto di Maxi Lopez, che è già stato decisivo e sembra anche aver "svegliato" Quagliarella. A centrocampo il posto lasciato libero da Nocerino (Parma) è stato occupato dall'ex Lazio Gonzalez, che garantisce qualità e geometrie. Dopo 3 anni addio a Gillet, finito al Catania.



UDINESE s.v. - Molte più operazioni in uscita che in entrata per il club di Pozzo. Ottime per le casse della società la cessioni di Muriel (Sampdoria) e Brkic (Cagliari), mentre gli acquisti fatti in attacco sono mosse fatte soprattutto in prospettiva: Aguirre è del 1994, Perica del '95.



VERONA 6 - L'acquisto di Greco dal Genoa ha risolto alcuni dei problemi a centrocampo della squadra di Mandorlini, mentre in attacco al posto di Nenè (Spezia) è arrivato Fernandinho, brasiliano ex Gremio classe 1985 (13 presenze e nessun gol quest'anno). Colpo dell'ultimo minuto in difesa: preso Pisano dal Palermo.