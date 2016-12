Chievo Verona: Mattiello, infortunio shock

20:31 - Brutto infortunio per Federico Mattiello al 15' del match con la Roma. Il centrocampista del Chievo Verona, in prestito dalla Juventus, ha lasciato il campo in barella, tra gli applausi del Bentegodi, dopo uno scontro di gioco con Nainggolan. Il giovane ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti: rottura di tibia e perone della gamba destra.