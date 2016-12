Chelsea, Pato mai in campo e i tifosi lo sfottono sul web

Alexandre Pato pensava di rilanciare la sua carriera in Europa al Chelsea, invece il suo ritorno nel Vecchio Continente si è rivelato un autentico flop. A 26 anni il brasiliano puntava molto sul suo recupero nelle fila dei Blues, ma dopo ormai due mesi non ha ancora messo piede in campo tanto da meritarsi le prese in giro dei tifosi, i quali hanno realizzato una pagina web che segna il tempo da quando Pato è arrivato in Inghilterra.