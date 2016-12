Charlotte McKinney: sexy spot per il Superbowl

11:30 - Gli spot del Superbowl fanno sempre discutere. Le aziende investono budget straordinari per realizzare clip capaci di stregare milioni di spettatori e far parlare di sè. Esattamente come ha fatto una nota catena di fast-food che ha ingaggiato la splendida Charlotte McKinney per pubblicizzare un hamburger. La modella passeggia per un mercato in bikini, dalle inquadrature però sembra nuda. E alla fine addenta un panino con grande gusto. Una delizia per gli occhi.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X