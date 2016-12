Chapecoense, l'omaggio del club ai giocatori

Sono tanti gli omaggi che la Chapecoense e i suoi giocatori , morti nel tragico schianto aereo in Colombia, stanno ricevendo in queste ore. L'ultimo arriva direttamente dalla società brasiliana che sui social ha pubblicato una vignetta in cui la squadra è schierata come durante una premiazione: i ragazzi si trovano in paradiso e ricevono un'aurola da mani angeliche: "Mai stanchi di salire, sono arrivati in cielo".

Sono andati incontro al loro tragico destino proprio per inseguire un trofeo, quella Copa Sudamericana di cui dovevano disputare la finale contro i colombiani dell'Atletico National. Lo schianto dell'aereo sul quale stavano viaggiando i giocatori della Chapecoense ha interrotto, nel punto più alto, l'ascesa di un club che fino al 2009 giocava in Serie D. E il giorno dopo la tragedia ci pensa il club, con una rappresentazione quanto mai simbolica, a consegnare ai suoi ragazzi un premio davvero particolare. La società dello Stato di Santa Caterina, infatti, ha pubblicato sui social una vignetta in cui gli atleti della Chape vengono premiati in paradiso con un'aureola. Emblematica la dicitura: "2009 - Serie D, 2011 - Serie C, 2013 - Serie B 2014 - Serie A, 2016 - Finale della Sudamericana. Mai stanchi di salire, sono arrivati in cielo". Già perché il miracolo di questo piccolo club brasiliano sta tutto qui: fondato nel 1972 e confinato in quarta serie fino al 2009, ha ottenuto una serie di promozioni fino ad arrivare ad arrivare a giocare nella massima serie e, addirittura, a raggiungere la finale di una coppa continentale. La favola si è interrotta sul più bello, nel suo punto più alto. E nel punto più alto è destinata a rimanere per sempre. La vignetta pubblicata dalla società ha ricevuto migliaia di condivisioni da ogni parte del mondo. Il giusto tributo a una squadra diventata immortale.