Champions, tifosi del Manchester aggrediti a Napoli: 4 feriti

Tre tifosi inglesi e un ristoratore napoletano sono stati feriti nella notte nel corso di una movimentata aggressione sul lungomare partenopeo da parte di un gruppo di violenti. Gli inglesi, una comitiva di quattro tifosi del Manchester giunti in città per la partita di Champions in programma stasera, avevano cenato in un locale di via Cesario Console: all'uscita sono stati avvicinati da un gruppo di persone, che li ha aggrediti. Indaga la polizia.