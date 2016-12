Champions League, si inizia: in campo la Lazio

La grande attesa è finita, torna la Champions League . Con Lazio-Bayer Leverkusen (diretta tv martedì alle 20.45 su Canale 5 ), il più importante torneo continentale riprende la sua corsa verso la finale di Milano. Per i prossimi 3 anni, un match del mercoledì sarà trasmesso in esclusiva da Canale 5, mentre tutti gli altri incontri del martedì e del mercoledì saranno esclusiva assoluta di Mediaset Premium fino al 2018.

Solo sul digitale terrestre di Mediaset Premium quindi, partite (con l'inizio dei gironi previsto il 15-16 settembre), interviste e highlights ma non solo. Ci sarà anche un programma ad hoc: Champions League Live, condotto in studio da Marco Foroni e che guiderà i tifosi nel pre partita e commenterà a caldo l'esito delle gare con interviste, collegamenti in diretta e ovviamente la moviola. Tra i commentatori, Arrigo Sacchi, Amedeo Carboni e Alessio Tacchinardi.