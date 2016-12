Champions: l'Atletico vola, lo United affonda

Una doppietta di Griezmann regala i primi tre punti in Champions all'Atletico Madrid (Girone C) che si impone 2-0 a Istanbul sul Galatasaray. Nell'altra sfida del gruppo sorride il Wolfsburg che, grazie a una rete di Draxler, batte 1-0 il Cska Mosca. Nel Girone B fa rumore lo stop del Manchester United, sconfitto 2-1 in rimonta in casa del Psv Eindhoven. Gravissimo infortunio per Shaw. Il Benfica stende l'Astana con un secco 2-0.

Missione compiuta per l'Atletico Madrid che vince 2-0 a Istanbul contro un Galatasaray troppo morbido. I colchoneros fanno festa grazie a una doppietta di Griezmann, a segno al 18' e al 25': il primo gol è un piattone di sinistro su assist di Juanfran, il secondo è una mezza rovesciata col sinistro su sponda aerea di capitan Godin. A Lisbona, nell'altro match del Girone C, dura solo un tempo la resistenza dei kazaki dell'Astana, all'esordio assoluto nella fase a gironi di Champions: a sbloccare il risultato ci pensa Gaitan, che al 51' spacca la difesa avversaria con una grande percussione conclusa con un diagonale di sinistro nell'angolino. Il raddoppio al 62': Eliseu sfonda sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Mitroglou deve solo spingere in fondo al sacco.



Cade il Manchester United di Van Gaal che, all'esordio nel Girone B, perde 2-1 sul campo del Psv Eindhoven. La partita si apre con il gravissimo infortunio di Shaw che, dopo un duro tackle di Hector Moreno, è costretto a lasciare il campo in barella con una gamba spezzata. Sconcertante la decisione dell'arbitro Rizzoli che giudica regolare l'intervento di Moreno. Ed è proprio Moreno, nel recupero del primo tempo, a firmare l'1-1 di testa su corner di Lestienne dopo che Depay aveva portato in vantaggio lo United con una strepitosa giocata personale: doppio dribbling ai danni di Arias e Bruma, e diagonale di sinistro sull'uscita di Zoet. Al comando del gruppo, insieme al Psv, c'è il Wolfsburg che, grazie a una rete di Draxler, batte 1-0 il Cska Mosca: il trequartista, a lungo inseguito dalla Juventus in estate, colpisce di testa su cross di Kruse e, dopo la respinta di Akinfeev, è reattivo a insaccare da due passi.