Champions, CR7 è una macchina da record

Un'altra giornata di Champions League e un altro record stabilito da Cristiano Ronaldo. Con il poker segnato agli svedesi del Malmoe, il portoghese ha infatti segnato 11 reti nelle sei partite del girone, battendo il proprio precedente record di nove reti, che condivideva con Luiz Adriano. Una media impressionante di quasi due gol a gara per l'ex United, che aggiorna il bottino personale in Champions (88 gol) e stacca ancora il rivale Messi, fermo a quota 79. C'è ancora un record che appartiene a Messi (curiosamente condiviso con Luiz Adriano) e che CR7 non ha ancora raggiunto però, quello di segnare 5 reti in una partita sola: i futuri avversari degli ottavi sono avvisati, CR7 vuole tutti i record.