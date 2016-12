Cessione Milan: pranzo da 12 euro per Mr Bee

Mr Bee, broker thailandese interessato all'acquisto del pacchetto di maggioranza del Milan, in attesa di incontrare Berlusconi per chiudere la trattativa ha pranzato in centro vicino a Palazzo Reale, precisamente al Giardino di Giada. Ristorante cinese, con possibilità di menù fisso da 12 euro, lasciato alle 13.40