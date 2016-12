Caso Platini,Fifa: no a scorciatoie

"Niente scorciatoie" per Michel Platini: per opporsi alla squalifica di otto anni, prima di rivolgersi al Tas, il vice di Joseph Blatter dovrà affrontare l'appello della Fifa. Lo rende noto la stessa federazione internazionale, in una lettera indirizzata ai legali dell'ex calciatore. Platini puntava ad abbreviare i tempi nel tentativo di ribaltare la sentenza del Comitato etico prima del 26 febbraio, data in cui verrà eletto il presidente Fifa.