Caso Pantani, esclusiva Premium: parla l'autista dell'ispettore antidoping di Campiglio

Nuovo documento esclusivo dalla redazione di "Premium Sport" sul caso Pantani. Si tratta della dichiarazione dell'autista di Wim Jeremiasse, che ai tempi del Giro del 1999 era l'ispettore responsabile del controllo antidoping a Madonna Di Campiglio. Una testimonianza che non coinciderebbe con quella resa durante il processo di Trento dai medici che presero in consegna la provetta del Pirata. "In macchina con me i medici erano (solo) due. E c'era anche Jeremiasse", ha spiegato l'autista.