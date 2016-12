Casa Milan è "La fabbrica delle Coppe"

17:19 - Con Barbara Berlusconi in qualità di padrona di casa, lunedì 15 giugno è stata inaugurata a Casa Milan la nuova mostra ospitata dal Museo Mondo Milan: "La Fabbrica delle Coppe". Sono intervenuti l'architetto Fabio Novembre, il direttore del Museo rossonero Marco Amato e Stefano Gazzaniga, il figlio dello scultore Silvio Gazzaniga che ha realizzato il trofeo della Coppa del Mondo per Nazioni.

Una mostra straordinaria dedicata alla Coppa del Mondo, un'esposizione temporanea (aperta fino al prossimo 31 ottobre) che raccontata la genesi del trofeo più ambito nel mondo del calcio all’interno di uno speciale allestimento firmato Studio Novembre.



Viene narrata la forgiatura della Coppa del Mondo nata nel 1971, così come quella della Uefa Cup del 1972 e quella della Uefa Super Cup del 1986. A realizzare le coppe è l’azienda GDE Bertoni, che si trova a pochi chilometri da Milano, a Paderno Dugnano, su progetto dello scultore Silvio Gazzaniga.



Per la prima volta vengono esposti bozzetti originali, modelli in cera e gesso, gli stampi e le macchine da lavoro per la realizzazione delle coppe. In esposizione anche l’ultimo trionfo italiano, la World Cup vinta dagli Azzurri nella magica notte di Berlino del 2006.



Barbara Berlusconi, Vice Presidente e Amministratore delegato del Milan, ha commentato: “Ho voluto fortemente questa mostra perché racconta l’eccellenza italiana di storie come quella di Silvio Gazzaniga. Uomini che hanno trasformato il lavoro artigianale in arte. Vicende umane e professionali poco conosciute che abbiamo il dovere morale di raccontare e far conoscere anche alle nuove generazioni. Mercato? Ci stiamo lavorando, è sotto gli occhi di tutti…“.