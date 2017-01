Carter dopato a Pechino 2008, Bolt perde l'oro nella 4x100

Nella ricchissima bacheca di Usain Bolt ci sarà un oro in meno . Secondo quanto riferisce la Bbc, il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato la squalifica della staffetta 4x100 giamaicana ai Giochi di Pechino 2008 per il caso di doping di Nesta Carter . Membro della staffetta oro anche a Londra 2012, Carter è risultato positivo alla methylhexaneamina nell'ambito dei nuovi test effettuati dal Cio lo scorso anno.

Una brutta tegola per tutta la squadra giamaicana (Carter, Frater, Powell e Bolt), che a nove anni di distanza dal successo ai Giochi deve subire l'onta del doping e riconsegnare la medaglia d'oro conquistata in Cina. In particolare per effetto di questa decisione dei Cio, Usain Bolt, ultimo staffettista giamaicano a Pechino, sarà costretto a restituire una delle sue nove medaglie d'oro olimpiche vinte in carriera.