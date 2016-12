Carolina Kostner, arriva il Tapiro d'oro per la vicenda Schwazer

19:04 - Un Tapiro d'oro per Carolina Kostner, la pattinatrice azzurra che rischia una squalifica di quattro anni e tre mesi per aver coperto l’ex fidanzato, il marciatore altoatesino Alex Schwazer, coinvolto nello scandalo doping. "Non sapevo che Alex si dopava. Ci saranno risposte nelle prossime settimane - ha detto la campionessa ai microfoni di Striscia, intercettata da Valerio Staffelli a Ortisei - Pensavo che fosse l’uomo della mia vita".