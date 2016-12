Capodanno a casa Totti

10:06 - Sembra un Capodanno come quello vissuto da molti di noi. Si canta sulle note di Non succederà più di Claudia Mori, si balla, l'atmosfera è parecchio festaiola. Ma se si guardano con un po' di attenzione i personaggi ritratti in questo video amatoriale ci si accorge che questo non è affatto un party qualsiasi. Questo è il parti del capitano della Roma, Franmcesco Totti, in compagnia di molti compagni di squadra. E Morgan De Sanctis appare molto carico. D'altronde, era Capodanno...