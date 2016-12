Cannavaro nei guai per evasione fiscale: sequestri per quasi un milione

Il sistema per sottrarre a tassazione i redditi era stato individuato da una verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli, che aveva ricostruito come tre imbarcazioni di lusso formalmente intestate alla società per eventuali noli (un Pershing 62, un Pereshing 76 e un Pershing 72) fossero in realtà utilizzate a fini personali dalla coppia. I controlli fiscali hanno evidenziato nel periodo 2005-2010 un'evasione di Irap, Ires e Iva per un valore complessivo di un milione di euro. Il rappresentante legale della FD Service srl è la moglie Daniela Arenoso, ma la procura di Napoli ha aperto un fascicolo d'inchiesta per identificare il coinvolgimento in reati tributari anche di altre persone.



Cannavaro per gli inquirenti è l'amministratore di fatto della srl ed è indagato come Eugenio Tuccilo, persona che ha rilevato quote della società durante la verifica fiscale per poi metterla in liquidazione. Anche un ex dipendente della società ha cercato di aiutare i Cannavaro a sottrarsi al pagamento delle imposte. Una cessione fittizia di beni che è costata una denuncia e il sequestro di un Itama 38 da 180mila euro. L'indagine ha anche individuato beni immobili per 650mila euro su cui applicare il sequestro per equivalente.