Calciomercato, Defrel è del Cesena:i soldi vanno ai dipendenti del Parma

Nell'ultimo giorno utile per risolvere le comproprietà, l'acquisto più bello l'ha fatto il Cesena: 51mila euro per comprare da se stessa Gregoire Defrel. I dirigenti romagnoli infatti, pur avendo già in mano a costo zero il giocatore a causa del fallimento del Parma, hanno deciso di inserire lo stesso un'offerta nella busta. I soldi ora andranno ai dipendenti della società emiliana rimasti senza lavoro.

Per l'attaccante francese, che in bianconero gioca già da tre stagioni, non era necessaria alcuna trattativa semplicemente perché la controparte non esisteva più. L'offerta nella busta, quindi, è stato un vero e proprio gesto da signori.



"Abbiamo deciso di inserire una cifra per Defrel", ha rivelato il dirigente cesenate Rino Foschi prima dell'apertura delle buste. "Qualora venisse accettata, i soldi andrebbero alla gente che lavorava nel Parma e ora è disoccupata". Un contributo piccolo ma di una portata straordinaria, soprattutto nell'attuale mondo del pallone.



Defrel lascerà con buona probabilità la Romagna nei prossimi giorni, perché molti club di Serie A sono interessati a lui. La sua storia, però, potrebbe essere d'ispirazione per le tante società che in questi giorni stanno mettendo sotto contratto i giocatori lasciati liberi dal fallimento gialloblù.