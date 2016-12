Calciomercato: Cuadrado alla Juve, Mati Fernandez al Milan

Nell'ultimo giorno di Calciomercato, la Juventus ufficializza il ritorno di Juan Cuadrado in prestito dal Chelsea, mentre vede sfumare l'arrivo di Axel Witsel dallo Zenit. Il Milan si assicura Mati Fernandez, in prestito dalla Fiorentina, beffando il Cagliari che era stato vicinissimo al giocatore. Maksimovic firma con il Napoli, mentre Cerci non supera le visite mediche al Bologna. Si accasa anche Mario Balotelli che va al Nizza.