Zurigo femminile cerca accompagnatori: migliaia di candidature

17:12 - Sta spopolando in Svizzera una curiosa iniziativa della squadra femminile dello Zurigo. Per l'incontro di Champions League contro lo ZNK Osijek che si disputerà il 15 ottobre, le giocatrici entreranno in campo accompagnate non dai bambini, come avviene di solito, ma da uomini maggiorenni scelti dalle calciatrici stesse. L'annuncio, manco a dirlo, ha riscosso successo immediato, con 1500 candidature già registrate.

Una trovata che, come spiega la dirigenza della società, ha lo scopo di "attirare l'attenzione sul calcio femminile e su una storia di successo senza precedenti per il calcio svizzero", che lo Zurigo ha impreziosito con sei qualificazioni consecutive in Champions. Il curioso bando scadrà il 12 ottobre: ancora tre giorni, dunque, per i maggiorenni residenti in Svizzera (questi gli unici due requisiti richiesti) per tentare la sorte e rientrare tra i fortunati che accompagneranno le ragazze di entrambe le formazioni sul terreno di gioco. Per tutti gli altri ci sarà comunque un premio di consolazione, ovvero due biglietti omaggio per il match.