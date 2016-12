Zola spinge Balo: "Sarà utile alla Nazionale"

14:20 - Magari non sarà del suo periodo di maggior popolarità, ma Mario Balotelli continua a trovare estimatori. A risollevare le azioni dell'ex milanista ci ha pensato Gianfranco Zola che, intervistato da Radio Anch'io lo sport, ha spiegato: "Mario Balotelli non è nel sul momento migliore, ma diventerà un giocatore importante per il Liverpool e tornerà a essere un giocatore utile per la Nazionale". E ancora: "E' come Cassano, deve imparare a gestirsi".

"Per lui vale il discorso che si è fatto molte volte con Antonio, è un grande giocatore ma deve imparare a gestirsi meglio e avere la capacità di reagire nei momenti difficili".



Zola ha poi parlato anche di Cagliari e Napoli: "Zeman come allenatore è un mio punto di riferimento, in questo momento non raccoglie quanto semina e gli va data fiducia. Zeman è un allenatore che al di la dei risultati migliora i giocatori. Il Napoli? "Il campionato è aperto, la sorpresa è che non abbia cominciato bene". Poi sul suo futuro: "Allenatore in Italia? Non lo escludo, valuteremo la situazione se c'è l'opportunità".