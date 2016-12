Zola: "Io non mi dimetto". C'è Zeman-2 alle porte

17:35 - Un'altra sconfitta. Inattesa questa col Verona. E il momento nero del Cagliari, sempre più in zona-B e ben lontano dal progetto-rilancio affidato a Zola, produce l'effetto-ritorno: ovvero il ritorno di Zdenek Zeman. Se ne parla da una settimana, la sconfitta di oggi accentua le voci con un progetto che vedrebbe Zeman al timone del Cagliari anche se alla fine sarà retrocessione, e per il boemo la gestione di un progetto che parta dalla B e guardi alla promozione, fra un anno.

Zola, a fine gara, ha detto: "Io non me ne vado, non m i dimetto. Sono arrivato a Cagliari e tutti sapevamo che la situazione era difficile. Dopo un buon inizio, siamo calati, si lavora ogni giorno per migliorare e io ho fiducia". Nel giorni scorsi, la società aveva ribadito la fiducia a Zola, ma la voce di un contatto fra il presidente Giulini e Zeman non è soltanto una voce. Nelle prossime ore, la decisione.



