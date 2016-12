Zoff tra Buffon e Casillas: "Preferisco il portiere del Real"

12:56 - In attesa del primo verdetto di stasera, c'è già chi mette in fila le squadre e i loro leader, e non è uno qualsiasi. Dino Zoff, storico portiere bianconero ed ex selezionatore della Nazionale, non ha dubbi sui valori in campo e in porta: "Per me il migliore è Neuer, ma se devo scegliere tra Buffon e Casillas, allora prendo Iker. La Juve è comunque una squadra forte, ma non più forte di quella in cui giocavo io".

Non è la prima volta che Zoff sminuisce il capitano bianconero (a novembre definì Karnezis e Perin i migliori portieri della Serie A), ma certamente la tempistica con cui sono arrivate queste dichiarazioni non farà troppo piacere a Gigi. Gli elogi sono invece tutti per Ancelotti e Ronaldo: "E’ il miglior allenatore che il Real Madrid potesse trovare. Ha dimostrato di essere un grande e lo sta dimostrando anche adesso. E Cristiano non è egoista, non lo puoi essere se segni 50 goal a stagione. E’ uno che gioca per la squadra".

Insomma il pronostico, almeno per Dino Zoff, è chiaro.