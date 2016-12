Zoff, sospiro di sollievo: "Sto bene"

Sospiro di sollievo per Dino Zoff. Il portiere della Nazionale campione del Mondo a Spagna 1982 , ricoverato da oltre tre settimane in una clinica romana, ha rassicurato tutti parlando a Repubblica: "Sto abbastanza bene direi, ho avuto delle complicanze virali che mi hanno un po' scombussolato, ma ora sto abbastanza bene, sono sulla buona strada". E ancora: "Ho parato anche questa, ringrazio i tantissimi che hanno scritto di tutte queste gentilezze".

Zoff, insomma, sta meglio ed è sulla via della guarigione. Uno dei simboli del calcio mondiale, Zoff è stato protagonista di una storia straordinaria culminata con il trionfo di Madrid nel 1982, a 42 anni e la fascia di capitano azzurro, battendo in finale la Germania Ovest (3-1). Nella sua carriera ha giocato con Udinese (1961-1963), Mantova (1963-1967), Napoli (1967-1972) e Juventus (1972-1983). Con i bianconeri ha totalizzato 479 presenze. In azzurro, invece, ha giocato 112 partite vincendo l'Europeo del 1968 e appunto il Mondiale del 1982.



Quando si è ritirato ha intrapreso la carriera di allenatore, diventando il ct della Nazionale nel 1998, prendendo il posto di Cesare Maldini. Sulla panchina dell'Italia, Zoff ha perso, il 2 luglio 2000 a Rotterdam (Olanda), la finale degli Europei contro la Francia (si era dimesso dopo le critiche di Silvio Berlusconi).