Zlatan Ibrahimovic lancia un suo profumo

14:34 - In attesa di definire il suo futuro da calciatore, conteso da Psg e Milan, Zlatan Ibrahimovic ha deciso cosa farà da grande e ha lanciato la sua essenza personale, Zlatan Ibrahimovic Parfums. "Voglio mostrarvi un piccolo assaggio di ciò a cui ho lavorato negli ultimi due anni. Qualcosa di cui vado molto fiero" ha scritto l'attaccante svedese sui Social, allegando la foto del logo, composto da un pesce e una piuma, due simboli che il bomber ha tatuati sulla schiena.

A sneak preview of something I’ve been working on for the past 2 years. Something I’m very proud of. So stay tuned.. pic.twitter.com/IM2LI2LUng

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 Giugno 2015