Zlatan, ecco il profumo

Zlatan Ibrahimovic non conosce confini, lo svedese è entrato anche nel mercato dei profumi. Il giocatore del Psg ha presentato la fragranza maschile direttamente a Parigi, in una profumeria sugli Champs-Élysées. Se in campo (e nel mondo finanziario), Ibra dimostra di avere tanta fantasia, il nome invece è prevedibile: "Zlatan". La presentazione segue l'annuncio fatto a giugno quando, presentando il logo del profumo sui social, aveva detto: "Voglio mostrarvi un piccolo assaggio di ciò a cui ho lavorato negli ultimi due anni. Qualcosa di cui vado molto fiero"