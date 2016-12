Zizou difende CR7: "Lui è unico, non si può discutere se non segna"

CR7 in crisi? Zizou non è assolutamente d'accordo con la critica: "So come funziona, ma per la maggior parte dell'anno è sempre stato a un livello molto alto e ogni volta che non segna è un problema. E invece è l'opposto. Nel 2016, ha fatto quello che ha fatto... Non solo a livello individuale, anche a livello di squadra. Sa che tutto ciò che sta facendo è il suo lavoro e di tutte le persone che gli sono intorno".



Le statistiche fino a qui parlano di 4 gol realizzati e 4 assist serviti ai compagni in 9 partite tra Liga e Champions League. L'anno scorso a questo punto della stagione aveva segnato 12 reti in 12 partite. Quest'anno però la sua stagione è iniziata in ritardo a causa dello stiramento al legamento collaterale del ginocchio rimediato nella finale dell'Europeo contro la Francia.



Importante però non sottovalutare l'impegno contro il Deportivo Alavés: "Sarà una partita molto complicata, è una squadra che non perde in casa e che sta facendo bene. Se pensiamo di andare lì e vincere sarebbe un errore, dobbiamo essere concentrati perché tutte le partite sono diverse". Le Merengues dopo 9 giornate sono in testa alla classifica con 1 punto di vantaggio sul Siviglia, due su Barcellona e Villareal e tre sull'Atletico Madrid.



Nessun dubbio sul prossimo Pallone d'Oro: "Chiaramente Cristiano merita il Pallone d'Oro".